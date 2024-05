Decreto Superbonus - Giorgetti punge | Tajani se ne farà una ragione La replica | Anche lui

(Di sabato 11 maggio 2024) “quando leggerà l’emendamento capirà il buonsenso che l’ha ispirato, credo che se neunalui, perché altrimenti dovremo andare a ridiscutere tante spese che abbiamo. Io ad esempio non è che introduco il tema se sia opportuno tenere tutte queste missioni militari che abbiamo nel mondo, che magari potremo ridispiegare nel Mediterraneo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo, a Modena per un’iniziativa elettorale della Lega. Non tarda ad arrivare le: “il ministrose neuna”, ribatte, sul nodo del, il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia. “Perché – dice, a margine del Forum della Piccola Industria – ...

(Adnkronos) – "Anche il ministro Giorgetti se ne farà una ragione perché prima di votare un emendamento che non è del Governo ma del ministero noi in Parlamento vogliamo valutare se è un emendamento che rispetta le regole fondamentai della nostra ...

Superbonus, Tajani frena ancora: "Anche Giorgetti se ne farà una ragione" - Il ministro degli Esteri: "Nessuna frizione col ministro dell'Economia ma essere leali non significa essere omologati, no a norme retroattive" "Anche il ministro Giorgetti se ne farà una ragione perché prima di votare un emendamento che non è del Governo ma del ministero noi in Parlamento vogliamo valutare se è un emendamento che rispetta le regole fondamentai della nostra ...

Giorgetti: se ne farà una ragione - Roma. E' stato bollinato l'emendamento del governo al Decreto Superbonus. Il testo, in sei pagine, contiene anche la norma che prevede per le spese legate al Superbonus sostenute nell'anno 2024 la ...