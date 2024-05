Previsioni meteo nelle Marche - torna il maltempo | ecco quando

(Di sabato 11 maggio 2024) Ancona, 11 maggio 2024 - Dopo un weekend soleggiato con temperature miti in tutte leil. L'inizio della prossima settimana sarà infatti caratterizzato da nuvole, pioggia e possibili temporali in diverse zone della regione. Dopo un weekend soleggiato,il"Lunedì - si legge sul bollettinopubblicato dall'Amap (l’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca) - l'instabilità pomeridiana tenderà a manifestarsi anche sull'Appennino preludio per una più strutturata ondata di precipitazioni attesa al centro-nord tra martedì e mercoledì". Che tempo farà nei prossimi giorni? Vediamo le...

Torna il maltempo ANCONA - Qulache temerario, nell'ultimo fine settimana, ha azzardato anche il primo tuffo in mare. Tanti, invece, hanno affollato spiagge e prati per godere dei raggi solari...

ANCONA - Il maltempo, nelle Marche come in gran parte d'Italia, ha guastato il ponte del Primo Maggio, con piogge e temeperature sotto la media stagionale, ma la svolta pare vicina. Le...

