(Di sabato 11 maggio 2024) Lassaannunciando al mondo le sue cure contro il cancro ha chiesto discrezione e rispettosua privacy, soprattutto per tutelare i figli. Su di lei si sono quindi placate le speculazioni, ma l'interesse sulle sue condizioni dinon è mai diminuito.Un piccolo segnale...

I media inglesi ipotizzano un intervento per sgombrare il campo da ipotesi e voci infondate La principessa Kate potrebbe parlare delle proprie condizioni di salute in un evento pubblico. La moglie del principe William, 42 anni, è assente dalle ...

(Adnkronos) – La principessa Kate potrebbe parlare delle proprie condizioni di salute in un evento pubblico. La moglie del principe William, 42 anni, è assente dalle scene pubbliche da gennaio, da quando si è sottoposta ad un intervento ...

Katia Ricciarella e la confessione su Pippo Baudo: riguarda i figli! - Katia Ricciarella e la confessione su Pippo Baudo: riguarda i figli! - Katia Ricciarelli è tornata a parlare del suo rapporto con Pippo Baudo, con il quale è stata sposata per diversi anni.

"Come sta Kate", il principe William rompe il silenzio sulla salute della moglie - "come sta kate", il principe William rompe il silenzio sulla salute della moglie - La principessa Kate annunciando al mondo le sue cure contro il cancro ha chiesto discrezione e rispetto della sua privacy, soprattutto per tutelare i figli. Su di lei si sono quindi placate le ...

Kate Middleton, il triste annuncio è appena arrivato: "Una perdita dolorosa" (1 / 2) - Kate Middleton, il triste annuncio è appena arrivato: "Una perdita dolorosa" (1 / 2) - Kate Middleton è la Duchessa di Cambridge e membro della famiglia reale britannica. Nata il 9 gennaio 1982, è diventata famosa in tutto il mondo per il suo matrimonio con il Principe William, secondo ...