Gattuso in Arabia Spunta il nome della squadra che lo vuole: ecco chi andrebbe ad allenare - gattuso in arabia Spunta il nome della squadra che lo vuole: ecco chi andrebbe ad allenare - Gennaro gattuso ha un`offerta dall`Arabia Saudita: la notizia è di una settimana fa, a riportarlo era stato Fabrizio Romano senza specificare il nome della società.

Gennaro Gattuso può tornare in panchina: l'Arabia Saudita tenta l'ex Milan - Gennaro gattuso può tornare in panchina: l'Arabia Saudita tenta l'ex Milan - I media transalpini rilanciano le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane: la proposta è arrivata dall'Al-Taawoun di Barrow ...

La lista di Cairo si è ristretta: per il dopo Juric si sfidano Italiano e Vanoli - La lista di Cairo si è ristretta: per il dopo Juric si sfidano Italiano e Vanoli - In mezzo a tanti punti interrogativi, il Toro ha una certezza: Ivan Juric lascerà i granata a fine anno. Il croato ha cominciato a mandare segnali d’addio già da qualche ...