LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | in otto in avanscopert - Verre con Bard -t, Narvaez e Alaphilippe

(Di sabato 11 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.10 Il gruppo è invece segnalato a due minuti. Il gruppo non darà probabilmente troppo margine ai fuggitivi, il migliore in classifica è Romainet a 5’23” di ritardo da Pogacar. 14.07 Per loro un vantaggio di 25” su Nairo Quintana, Pelayo Sanchez (Movistar), Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla), Michael Storer (Tudor Pro Cycling), Martin Marcellusi (VF Group-iani CSF-Faizanè) ed Henok Muluberhan (Astana-Qazaqstan). 14.05 La composizione del gruppo: Romainet (Team dsm-firmenich PostNL), Simon Geschke (Cofidis), Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost), Jhonatan, Magnus Sheffield ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 13.42 Centoventi chilometri al traguardo, Bardet allunga in salita e si porta dietro Geschke e Steinhauser. 13.41 Tre i nomi più interessanti in chiava classifica al ...

Pescara – Juventus Next Gen: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Pescara – Juventus Next Gen: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - La partita Pescara - Juventus Next Gen di Sabato 11 maggio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per il secondo turno dei pla ...

Giro d'Italia 2024: caccia a Pogacar - giro d'Italia 2024: caccia a Pogacar - Lo sloveno sugli scudi appare imbattibile ma quella odierna è una tappa di grande apprensione. Segui la diretta testuale e il live streaming ...

Diretta MotoGP Francia Sprint - diretta MotoGP Francia Sprint - Saranno tre moto italiane a partire dalla prima fila sul circuito di Le Mans, con Martin, Bagnaia e Vinales, e tra poco assisteremo alla Sprint. Seguite la diretta della corsa con noi!