LIVE Napolitano-Shang 3-2 - ATP Roma 2024 in DIRETTA | break dell’azzurr - si scalda il Pietrangeli!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-JARRY LADI NARDI-RUNE DALLE 20.30 30-30 Sbaglia un dritto da non mettere in rete. Piuttosto in lunghezza. 30-15 Lungo il dritto difensivo di! 15-15 Comanda con il dritto e chiude con il contropiede. FORZA! 0-15 Esce il rovescio difensivoo. 3-2 Lungo anche questo dritto del cinese. E ANDIAMO! 30-40 LARGO il dritto carico di! 30-30 Recupero fortunoso diche muore dopo la rete. Ce lo prendiamo!!!! 30-15 Il cinese legge prima la smorzata di, arriva e chiude di rovescio. 15-15 Strappa con il rovescio, il suo colpo, l’azzurro. Non deve farsi trascinare ...