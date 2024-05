Arezzo la capitale dell’acqua con Legambiente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024), 11 maggio 2024 – “Per la terza volta consecutivaToscana ha fatto dila “scegliendola come cornice per il forum annuale dedicato alla risorsa che, quest’anno, e dopo i drammatici fatti che hanno colpito il territorio regionale non poteva essere diversamente, è stato dedicato al pericolo alluvioni, allagamenti e frane, amplificato dai cambiamenti climatici”, spiega Serena Stefani, Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e vice Presidente di ANBI Toscana, intervenendo alla tavola rotonda conclusiva, insieme a Gaia Checcucci, Segretaria generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, e l’assessore regionale all’Ambiente Monia Monni. “E’ stata l’occasione per verificare i cambiamenti in atto e valutare nuove strategie ...