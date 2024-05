Gualtieri indica Manzi come futuro presidente dell' Ama

(Di sabato 11 maggio 2024) Il sindaco di Romahato in queste ore il nome di Bruno, attuale Capo di Gabinettoa Città Metropolitana di Roma Capitale,consigliere di Amministrazione di Ama spa che assumerà successivamente l'incarico di'azienda. Lo si apprende da fonti del Campidoglio. Per l'attuale, Daniele Pace la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l'accusa di violenza sessuale ai danni di una dipendente'azienda.

