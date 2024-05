Djokovic | dopo l’incidente con la borraccia si presenta al Foro con il casco Video

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 maggio 2024 – Il sorriso è sempre quello anche quando scende dalla macchina con tanto di caschetto da bici in testa. E tutti Nole se lo ricordano, diversi anni fa, quando ancora non era numero 1 al mondo, per le sue favolose imitazioni di un poco contento Nadal, Sharapova and company. L’umorismo è rimasto lo stesso, anchedi ieri. Attimi di paura quando il serbo,il match contro Moutet, era stato colpito da unacaduta accidentalmente dagli spalti a uno spettatore. Il campione riverso a terra con le mani al capo, l’urlo della folla e Nole che se ne va veloce verso il centro medico: tornerà in albergo con una bella medicazione. Ma stamattina, come dimostra ildi poco fa comparso sulla sua pagina Instagram, il numero 1 al mondo si è ...