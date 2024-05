Ma alla fine del Film - chi è Liberato?

Il regno delle scimmie, Hathaway e Chastain mamme noir, Binoche gran cuoca e altri 7 film al cinema o in streaming - Il regno delle scimmie, Hathaway e Chastain mamme noir, Binoche gran cuoca e altri 7 film al cinema o in streaming - IL SEGRETO DI LIBERATO di Francesco Lettieri, Giorgio Testi, Giuseppe Squillaci, LRNZ (documentario-animazione, Italia, 2024, durata 90’, Be Water film) Giudizio: 3 ½ su 5 Nelle sale ...

Il segreto di Liberato è (anche) nell’animazione di LRNZ e Giuseppe Squillaci - Il segreto di Liberato è (anche) nell’animazione di LRNZ e Giuseppe Squillaci - Dietro le quinte della parte animata de Il segreto di Liberato con i suoi autori LRNZ (Lorenzo Ceccotti) e Giuseppe Squillaci. Il documentario di Francesco Lettieri è in sala per una settimana.

Il nuovo brano di Liberato: Lucia (Stay With Me) - Il nuovo brano di Liberato: Lucia (Stay With Me) - Analizziamo insieme l'originalità del nuovo brano di Liberato, Lucia (Stay With Me), parte della colonna sonora del suo docufilm ...