Eurovision 2024 finale | a che ora inizia e finisce - dove rivederla

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di sabato 11 maggio 2024) Arriva il momento delladell’Song Contest, sabato 11 maggio. Sono 26 i cantanti presenti in gara e che si contendono la vittoria dell’evento musicale europeo. Ogni artista rappresenta il proprio Paese e l’Italia quest’anno ha il volto e la voce di Angelina Mango con La Noia. Quest’ultima è stata scelta in quanto ha vinto l’edizione di quest’anno del Festival di Sanremo. Va precisato che ogni Paese può vitare fino a 20 volte per ogni concorrente, ma non per il rappresentante della propria nazionale. Il pubblico può votare tramite sms, telefono e web. Le istruzioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento. A decidere non è solo il televoto, ma anche le giurie nazionali composte da cinque professionisti nel mondo della musica e dello spettacolo. Ma vediamo ora insieme gli orari della ...