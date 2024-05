Eurovision Song Contest 2024 | Lo spettacolo è grandioso - parla Mara Maionchi

(Adnkronos) – "L'artista olandese Joost Klein non parteciperà alla finale di quest'anno dell' Eurovision Song Contest ". E' quanto annunciano in una nota gli organizzatori dell' Eurovision . "La polizia svedese ha indagato su una denuncia presentata da ...

Ecco come verrà assegnata la vittoria nella finale di stasera Mancano una manciata di ore dalla finale dell'Eurovision Song Contest che decreterà il vincitore dell'edizione 2024, tra i 26 Paesi in gara questa sera, a Malmo, in Svezia, Paese ...