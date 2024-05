Un podcast di Mediobanca per raccontare Cuccia e altri banchieri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) UndiperEnrico. E non solo. Per spiegare chi erano davvero, ma anche Raffaele Mattioli, Amadeo Peter Giannini enomi die economisti più o meno noti, la banca milanese si è affidata a Ferruccio de Bortoli, oggi presidente della Fondazione Corriere della Sera, per una serie diin dialogo con personalità che questo mondo lo hanno vissuto o studiato, come Giorgio La Malfa, Giovanni Farese, Pierluigi Ciocca, Marco Magnani e Giorgio Chiarva, portando l'ascoltatore alla scoperta di alcuni dei materiali custoditi nell'archivio storico di. 'Comunità Sottili' si chiamano ivoluti dain collaborazione con Chora ...