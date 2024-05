Dinanzi all'ennesima riflessione su quel che non va del suo PSG, sugli aspetti negativi della partita, l'ex allenatore del Barcellona non s'è spazientito ma ha trovato il modo per ribaltare completamente la scena.Continua a leggere

Luis Enrique fulmina un giornalista che gli parla di fallimento in Champions: “Non avete studiato” - Luis enrique fulmina un giornalista che gli parla di fallimento in Champions: “Non avete studiato” - Luis enrique non ci sta e risponde a tono a un giornalista che aveva definito l'eliminazione dalla Champions come un fallimento: "Fa male, ma non ...

Al Khelaifi sbotta: “Chi critica Luis Enrique non capisce nulla di calcio” - Al Khelaifi sbotta: “Chi critica Luis enrique non capisce nulla di calcio” - Visualizzazioni: 181 Nasser Al Khelaifi, proprietario del PSG, ha difeso a spada tratta Luis enrique nella conferenza stampa post-partita della sconfitta con il Borussia Dortmund. Luis enrique difeso ...

PSG, Al Khelaifi non gradisce una domanda e attacca i giornalisti: "Davvero capite di calcio" - PSG, Al Khelaifi non gradisce una domanda e attacca i giornalisti: "Davvero capite di calcio" - Il presidente del club parigino non vuol sentire critiche nei riguardi del suo allenatore e lo difende: 'Presi quattro legni, siamo la squadra più giovane'.