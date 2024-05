Castellammare di Stabia - aggredisce medico del pronto soccorso e si barrica in stanza

(Di sabato 11 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPrima ha aggredito un, poi si èto in una: è accaduto la notte scorsa aldell’ospedale San Leonardo didiove un 34enne con precedenti di polizia è stato arrestato. Sono stati gli agenti del Commissariato didiad intervenire. Giunti sul posto, hanno accertato che, poco prima, l’uomo si era introdotto all’interno della sala medica deled aveva aggredito ildurante una visita ad una paziente e, successivamente, si erato nella. L’uomo, raggiunto dal poliziotti prima si è rifiutato di fornire le generalità ...

Tempo di lettura: < 1 minutoUna città efficiente, vivibile, attrattiva: sono i punti cardine del programma del centrodestra che candida alla poltrona di sindaco Mario D’Apuzzo alle prossime Elezioni amministrative di Castellammare di Stabia , in ...

Tempo di lettura: < 1 minutoUn ordigno esplosivo ritenuto pericoloso e mortale, con tanto di vano per poter contenere cose come chiodi e liquidi infiammabili, è stato trovato dai carabinieri a Castellammare di Stabia . I militari della sezione ...

Castellammare, aggredisce medico del pronto soccorso e si barrica in stanza - castellammare, aggredisce medico del pronto soccorso e si barrica in stanza - Prima ha aggredito un medico, poi si è barricato in una stanza: è accaduto la notte scorsa al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di castellammare di stabia dove un 34enne con precedenti di ...

Castellammare, tradito dal cellulare: scoperta produzione e vendita di droga - castellammare, tradito dal cellulare: scoperta produzione e vendita di droga - Un quadro indiziario tale da portare i carabinieri della stazione di castellammare di stabia ad eseguire un'ordinanza che dispone la collocazione di un 18enne presso una comunità. Le indagini si sono ...

Castellammare - Aggredisce un dottore del pronto soccorso, arrestato un 34enne napoletano - castellammare - Aggredisce un dottore del pronto soccorso, arrestato un 34enne napoletano - Nella scorsa notte, gli agenti del Commissariato di castellammare di stabia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono ...