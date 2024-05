Jesi Club scherma alla ribalta nazionale | secondo nel medagliere del Fioretto

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 11 maggio 2024) Al Trofeo Kinder Joy of Moving a Riccione: da ricordare l’oro di Stacchiotti, il bronzo di Belfiore e Trombetti e il Gran Prix Kinder di Felici, 11 maggio 2024 – Il 60° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving è appena andato in archivio sulle pedane del Play Hall di Riccione consegnando, dopo otto giorni di gare, 24 nuovi campioni italiani delle categorie Under 14 e mille emozioni. L’edizione numero 60, di per sé storica, resterà negli annali per il primato assoluto di partecipanti: 3192 sono stati i presenti in pedana, superando il muro dell’edizione 2019 quando furono 3165. Registrato, nel raffronto con il 2023, un incremento di oltre 200 atleti in gara rispetto allo scorso anno per uno spettacolo in pedana che ha entusiasmato le migliaia di persone presenti in Romagna. Il...