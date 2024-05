Verissimo - gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda ogg - sabato 11 maggio 2024

(Di sabato 11 maggio 2024)dell’11su Canale 5 Oggi,11, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin11...

La goleada sul Clermont ha di fatto blindato il ritorno in Champions del Monaco dopo 5 anni di assenza, visto che con la riforma la terza classificata della Ligue1 sarà già promossa alla fase a gironi senza dover passare per il playoff. La ...

Le quattro partecipanti ai playoff più ricchi del pianeta, tra cui Norwich e Leeds che domenica all’ora di pranzo daranno vita alla prima semifinale di andata, non sembrano in gran forma. I Whites hanno vinto entrambi gli scontri diretti della ...

Nonostante il PSV fosse virtualmente irraggiungibile ben prima che arrivasse l’ufficialità della sua vittoria, il Feyenoord sta finendo la sua stagione in modo ottimale. Ha messo in bacheca la Coppa d’Olanda battendo, anche se a fatica, proprio il ...

Juventus, Allegri: "Futuro Bisogna avere pazienza" - Juventus, Allegri: "Futuro Bisogna avere pazienza" - Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Salernitana ...

L'oroscopo di lunedì 13 maggio con posizioni: Ariete riflessiva - L'oroscopo di lunedì 13 maggio con posizioni: Ariete riflessiva - Le previsioni dell'oroscopo per lunedì, segno per segno: segni di acqua in discesa, Scorpione ultimo in classifica ...

Il maestro Muti al Petruzzelli dirigerà i Wiener Philharmoniker - Il maestro Muti al Petruzzelli dirigerà i Wiener Philharmoniker - Ha registrato il tutto esaurito a poche ore dall'apertura della vendita dei biglietti il concerto fuori abbonamento del maestro Riccardo Muti che lunedì 13 maggio alle 20.30 al teatro Petruzzelli di B ...