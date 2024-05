My Hero Academia 7 - l' arrivo di Star and Stripe tra sorprese e possibili errori della nuova stagione

(Di sabato 11 maggio 2024) Ripercorriamo insieme gli ultimi eventi dell'anime grazie all'settimadi My, concentrandoci anche sulla supereroina più potente d'America e il suo Quirk, che potrebbe nasconderebbe anche una svista concettuale di fondo. Il 2024 è un anno importante per gli amanti di alcuni dei manga più letti degli ultimi tempi. Per bocca dei loro stessi autori, infatti, sia Jujutsu Kaisen di Gege Akutami che Mydi Kohei Horikoshi termineranno proprio quest'anno, raggiungendo la loro naturale conclusione. Mentre del primo attendiamo però l'terza- ancora senza data - dove inizierà la saga finale, la settimadi My...

In attesa della settima stagione di My Hero Academia , lo staff dell’anime ha deciso di intrattenere i fan con un tributo al passato dell’opera, intitolato My Hero Academia : Memories . La prima puntata è uscita sabato 7 aprile, e proseguirà con un ...

My Hero Academia The Movie: You’re Next, il quarto attesissimo film dell’anime debutterà nei cinema giapponesi il 2 agosto. Il doppiatore di All Might, Kenta Miyake, doppierà anche il villain del lungometraggio Dark Might. Sono stati resi pubblici ...

My Hero Academia continua ad affermarsi tra le serie animate più amate del momento sui social . Sicuramente ha contribuito a questo risultato My Hero Academia : Memories, la serie di riepiloghi uscita ad aprile per preparare il terreno alle nuove ...

