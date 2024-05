AIK-Sirius sabato 11 maggio 2024 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 10 maggio 2024) Riprende la marcia all’inseguimento della vetta l’AIK di Berg, che riscatta la cinquina subita contro il Malmo facendone ben 6 al malcapitato Norrkoping e riprendendosi il secondo posto in classifica. L’impegno odierno, valevole per l’ottava giornata di Allsvenskan, vede i gialloblu opposti aldi Mattiasson, attualmente quartultimo in classifica. I nerazzurri hanno racimolato appena 1 punto nelle ultime 5 partite InfoBetting: Scommesse Sportive e