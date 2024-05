(Di sabato 11 maggio 2024) Ildell'Aeronautica militare italiana tira in ballo uno stereotipo sui napoletani per parlare dell'intelligenza...

L’ironia del generale: “ll giorno in cui l’intelligenza artificiale ci fotterà come un napoletano andremo a casa” - L’ironia del generale: “ll giorno in cui l’intelligenza artificiale ci fotterà come un napoletano andremo a casa” - Il generale dell'Aeronautica militare italiana tira in ballo uno stereotipo sui napoletani per parlare dell'intelligenza artificiale ...

Dl superbonus, Giorgetti: emendamento Tajani se ne farà una ragione - Dl superbonus, Giorgetti: emendamento Tajani se ne farà una ragione - Modena, 11 mag. (askanews) - Il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani "quando leggerà l'emendamento" che prevede ...

Investì un capriolo a Pesaro, Regione Marche condannata a risarcire automobilista - Investì un capriolo a Pesaro, Regione Marche condannata a risarcire automobilista - L'avvocato Zeppa Bartoletti: 'Sentenza ben motivata che dà speranza ai cittadini aprendo la strada a una serie di azioni a loro tutela sugli incidenti con animali selvatici' ...