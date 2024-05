Non le vogliono bambine

(Di sabato 11 maggio 2024) L’ultima tendenza è quella dei trucchi e dei prodotti beauty dedicati a loro. Ma sulle giovanissime c’è un business che non le vede per nulla minori... «Ho appena comprato un rossetto, un’acqua micellare, un tonico e una crema idratante». Spiega così Arianna, mentre tira fuori dal suo iconico sacchetto a righe le confezioni oggetto del desiderio. Peccato che Arianna di anni ne abbia nove, e che non abbia bisogno di niente di quello che la madre le ha regalato. La sua storia è quella di altre migliaia di preadolescenti in tutto il mondo che si truccano con il benestare di mammà, inondano le ciglia di mascara, inumidendo le labbra con lip oil vermigli e smaltando le unghie con colori sensuali.che si comportano come lolite, sostenute dai genitori e da un mercato in ossessiva bulimia di nuovi compratori. Suo malgrado, Arianna è l’ennesima esponente di un fenomeno ...

