Piogge torrenziali - auto sott' acqua | clima impazzito in Cina

(Di sabato 11 maggio 2024)hanno colpito varie città della provincia del Guangxi, nel sud della, inondando strade e sommergendo veicoli. Le acque alluvionali si sono sollevate fino a un metro di altezza in alcune zone, portando alla sospensione delle lezioni in numerose scuole, hanno riferito i funzionari. Le riprese mostrano persone che attraversano le strade allagate nella città di Qinzhou, mentre altri spingono veicoli rimasti bloccati nell'alluvione. Nella vicittà di Fangchenggang temporali persistenti ezzonihanno causato ristagni d'nelle strade della città. Un villaggio è stato inondato e alcuni residenti sono rimasti intrappolati, tra cui un bambino. I soccorritori li hanno portati in salvo nel giro di un'ora. Secondo la CCTV, nella ...

L'attaccante del Gremio ha partecipato in prima persona alle operazioni di salvataggio nella stato del Rio Grande do Sul

Cina, piogge torrenziali nella provincia del Guangxi - Cina, piogge torrenziali nella provincia del Guangxi - (LaPresse) piogge torrenziali hanno colpito varie città della provincia del Guangxi, nel sud della Cina, inondando strade e sommergendo veicoli.

Catteruccia, 'farmaci per le zanzare per fermare la malaria' - Catteruccia, 'farmaci per le zanzare per fermare la malaria' - Combattere la diffusione della malaria con farmaci per le zanzare da usare al posto degli insetticidi, che hanno perso efficacia. (ANSA) ...

Il mese di aprile è stato il più caldo mai registrato: cosa vuol dire e cosa si rischia - Il mese di aprile è stato il più caldo mai registrato: cosa vuol dire e cosa si rischia - Il Climate Change Service ha confermato che lo scorso aprile è stato il più caldo mai registrato sulla Terra: un segnale pericoloso e preoccupante ...