(Di sabato 11 maggio 2024) (Adnkronos) – "Sto bene. I miei avvocati mi hanno lasciato solo, quindi, verrò lunedì". Colpo di scena in tribunale a Genova dopo, pare per un errore di notifica, èto l'di garanzia dell'imprenditore della logistica Aldoai domiciliari con l'accusa dinei confronti del governatore ligure Giovanni Toti. A chi gli chiede L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Per il capo di gabinetto di Toti dichiara zioni spontanee nell'interrogatorio di garanzia davanti al magistrato Matteo Cozzani capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, arrestato per Corruzione nell’inchiesta della ...

(Adnkronos) – "Sto bene. I miei avvocati mi hanno lasciato solo, quindi, verrò lunedì". Colpo di scena in tribunale a Genova dopo, pare per un errore di notifica, è salta to l' interrogatorio di garanzia dell'imprenditore della logistica Aldo Spinelli ...

Tangenti Liguria: mancano gli avvocati, salta l’interrogatorio di Spinelli. “Male non fare paura non avere”. Cozzani pronto a dimettersi - Tangenti liguria: mancano gli avvocati, salta l’interrogatorio di Spinelli. “Male non fare paura non avere”. Cozzani pronto a dimettersi - L'imprenditore, incalzato dai giornalisti presenti, ha detto: "Lunedì saprete tutto" e a chi gli ha chiesto se avesse esagerato con i finanziamenti ha risposto: "Ma guardi, male non fare paura non ave ...

Corruzione Liguria, salta interrogatorio di Spinelli - corruzione liguria, salta interrogatorio di Spinelli - (Adnkronos) - "Sto bene. I miei avvocati mi hanno lasciato solo, quindi, verrò lunedì". Colpo di scena in tribunale a Genova dopo, pare per un errore di notifica, è saltato l'interrogatorio di garanzi ...

Inchiesta Liguria, il giorno degli interrogatori - Inchiesta liguria, il giorno degli interrogatori - Il presidente della liguria Giovanni Toti è indagato anche per falso. L'accusa emerge dalle carte dell'inchiesta che ha terremotato la Regione liguria portando ai domiciliari il presidente. L'ipotesi ...