Orari finale Eurovision Song Contest 2024 | scaletta e Angelina Mango

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 11 maggio 2024) La tanto attesadell'2023 stasera si svolgerà a Malmo in Svezia con la partecipazione dei 25 Paesi finalisti e non 26 dopo la squalifica per Joost Klein dei Paesi Bassi. Tra di essi, ci saranno i rappresentanti italiani, spagnoli, tedeschi, inglesi, francesi e svedesi, pronti a competere per la vittoria. La serata sarà condotta da Petra Mede e Malin Åkerman. In Italia, il commento sarà affidato a Gabriele Corsi e Mara Maionchi, con Mario Acampa che annuncerà i voti per l'Italia. Ladi ESCsu Rai1 inizierà alle 20:35, offrendo agli spettatori l'opportunità di godersi le performance dei concorrenti e degli ospiti speciali. Sarà una serata carica di emozioni, con l'attesa di scoprire chi si aggiudicherà il titolo di vincitore di questa ...