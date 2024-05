Federica Pellegrini ritorna in acqua nell’anno delle Olimpiadi - ma lo fa a modo suo | la novità fa impazzire i fan

(Di sabato 11 maggio 2024)è tornata in, a distanza di qualche mese, ma lo ha fatto in unche ha sorpreso notevolmente i follower.a gennaio 2024 è diventata mamma per la prima volta di Matilde, figlia avuta dall’amore con Matteo Giunta. Di recente, ospite a Verissimo con suo marito ha raccontato che il suo non è stato un parto facile. Ha subito un cesareo d’urgenza perché la bambina aveva un battito irregolare: “Ho sofferto molto, le contrazioni erano dolorose anche dopo l’epidurale. Il suo primo pianto è stata una liberazione”, ha svelato., cosa ha fatto nelle ultime ore (Foto Instagram @kikkafede88) cityrumors.itLa prima settimana ha avuto tutta la sua famiglia accanto, soprattutto sua mamma che non l’ha ...

Si chiama Fit.Fe by Fede la linea di 16 prodotti skincare creata d alla Divina con Amy Kafri, fondatrice del brand cosmetico Alma K. Un ventaglio di alleati per viso e corpo pensati per chi non si ferma mai e sottopone la propria pelle a continue ...

Da Miriam Leone a Federica Pellegrini: i racconti emozionanti di chi è diventata mamma quest’anno - Da Miriam Leone a Federica pellegrini: i racconti emozionanti di chi è diventata mamma quest’anno - “La maternità ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ricuce, scioglie i nodi, ti pettina, ti riempie di amore da dare”. Con queste parole, lo scorso gennaio, Miriam Leone raccontava, a pochi giorni dal ...

Sara Curtis: "Senza il nuoto non sarei la stessa persona" - Sara Curtis: "Senza il nuoto non sarei la stessa persona" - Quattro volte prima ai campionati europei junior, una ingombrante etichetta di «nuova pellegrini», Sara praticamente è «cresciuta in acqua», dopo che i suoi genitori l'hanno portata in piscina a due ...

Bari in festa per San Nicola, domani il prelievo della manna - Bari in festa per San Nicola, domani il prelievo della manna - Dopo il corteo storico che ieri sera ha raccolto decine di migliaia di persone per le strade del centro di Bari, da questa mattina la statua di San Nicola, protettore dei baresi, come da tradizione è ...