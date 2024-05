Djokovic ritorna al Foro Italico con il casco | Oggi sono venuto preparato VIDEO

(Di sabato 11 maggio 2024) Novakl’ha presa bene. Dopo l’incidente della borraccia che è cascata sulla sua testa,al». Si è presentato ai fan che lo attendevano con unprotettivo per evitare qualsiasi altro incidente. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novak(@djokernole) «Sto bene, ci vediamo domenica» Noletorna a parlare dopo l’incidente di ieri. Dopo aver vinto il match contro Moutet, il serbo è stato colpito da una borraccia mentre usciva dal campo. Si è trattato di un incidente e non di un gesto volontario. Lo ha confermato lo stesso tennista su Twitter rassicurando tutti i tifosi. Su X (Twitter) ha rassicurato i tifosi con ...

