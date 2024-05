Finale Eurovision 2024 stasera su Rai 1 | orario - scalett - ordine di usci -a, come si vota e pronostici sul vincitore

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 11 maggio 2024) Tutto pronto per ladell’Song Contest, sabato 11 maggio, dalle ore 21 appuntamento con la finalissima della kermesse canora europea che decreterà la migliore canzone d’Europa. Chi vincerà? Ecco laa e l’dita dei 26 paesi – canzoni in gara e isul possibileSong Contestsu Rai1 Ci siamo: chi sarà ildell’Song Contest? Sabato 11 maggiodalle ore 21.00 va in onda in prima serata su Rai1 ladell’ESCin ...