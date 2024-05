Serafini | Il tifoso del Milan vuole una guida sicura | Lopetegui non lo era

Il milanista Serafini: “Conte A Napoli tutto da rifare, Milan il top per lui” - Il milanista serafini: “Conte A Napoli tutto da rifare, Milan il top per lui” - Luca serafini, giornalista di fede rossonera, ha parlato in live sul canale YouTube di Carlo Pellegatti: "Conte non è uno stupido. Se tiene aperte le porte al Milan, non è per venire a chiedere 8 mili ...

Tifosi delusi e abbonati pentiti: stanno disertando lo stadio - Tifosi delusi e abbonati pentiti: stanno disertando lo stadio - Come riporta Il Mattino oggi in edicola, tanti tifosi del Napoli si sono pentiti di essersi abbonati e stanno disertando lo stadio ...