Per tutti coloro che sono abituati a viaggiare in auto è in arrivo una brutta notizia : cambia menti sostanziali in vista. Sono infatti annunciati cambia menti, a partire dal 1 luglio, che riguarderanno Telepass che ha intenzione di puntare si una ...

Telepass raddoppia i prezzi, ma c'è un trucco per avere il servizio gratuito: ecco quale - telepass raddoppia i prezzi, ma c'è un trucco per avere il servizio gratuito: ecco quale - Per evitare la fuga di clienti viene offerto un anno senza canone a chi pronuncia la parola “recesso” al numero verde 800904940 ...

Aumento del canone Telepass: gli automobilisti si preparano a pagare di più - Aumento del canone telepass: gli automobilisti si preparano a pagare di più - Tempo medio di lettura: < 1 minuto (da www.varesenoi.it) Dopo gli aumenti dei pedaggi autostradali in vigore da gennaio, sono in arrivo nuovi rincari che colpiranno chi viaggia… Leggi ...

Autostrade, in arrivo una nuova stangata per gli automobilisti. Raddoppierà il costo del Telepass - Autostrade, in arrivo una nuova stangata per gli automobilisti. Raddoppierà il costo del telepass - Il rincaro raggiunge addirittura il 113 per cento, una scelta spiegata dalla società telepass dai costi di e dagli oneri aumentati, oltre che dall’innalzamento del livello di qualità (immagine generic ...