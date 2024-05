Vaccino - una faccenda politica | tra bugi - ammissioni e stra -i, dopo l' affaire Astrazeneca non è più possibile negare la realtà

Musica in lutto. Lo storico produttore musicale americano dei Nirvana e chitarrista del gruppo noise-rock Shellac, Steve Albini , è Morto a soli 61 anni a causa di un infarto , come ha riferito un ingegnere del suono dello studio di sua proprietà, ...

La morte di Steve Albini ha riportato in auge una lettera in cui il musicista scriveva ai Nirvana rinunciando alle royalties per In Utero.Continua a leggere

Quante canzoni, quante immagini di Giovanna Marini e Steve Albini postate in queste ore sui social. La meravigliosa narratrice dei Treni di Reggio Calabria, e una delle figure più intense […] The post Intensità , comunità , responsabilità. Il lutto ...

I Foo Fighters in concerto suonano "My hero" per Steve Albini - I Foo Fighters in concerto suonano "My hero" per steve albini - In onore di steve albini , scomparso nei giorni scorsi all'età di 61 anni, i Foo Fighters in concerto hanno suonato e dedicato a lui uno dei loro classici brani, "My hero".

La morte di Steve Albini e la scoperta di In Utero dei Nirvana: il racconto della settimana - La morte di steve albini e la scoperta di In Utero dei Nirvana: il racconto della settimana - steve albini, morto a 61 anni pochi giorni fa, è per quelli della mia generazione una specie di leggenda. Oltre a essere il chitarrista degli Shellac, ha dato forma al suono di un certo rock alternati ...

Steve Albini, «Io, artigiano indie» - steve albini, «Io, artigiano indie» - (Alias) Lutti/Un ricordo del musicista e produttore statunitense appena scomparso. Dai suoi Shellac ai noti lavori in studio con Nirvana e Pixies. Di Guido Mariani ...