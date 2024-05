Il pensiero ‘mediterraneo’ di Aldo Moro

(Di sabato 11 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoA Taranto, doveha vissuto gli anni della sua formazione giovanile, il Centro di Cultura ‘G.Lazzati’ in collaborazione con il Dipartimento Ionico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo società, ambiente culture e la Camera di Commercio Brindisi-Taranto, ha proposto il 9 maggio un interessante seminario che ha messo in luce la contemporaneità deldello statista in politica estera rispetto al Mediterraneo, luogo di confronto, dialogo e rinascita. A quarantasei anni dalla scomparsa di questo grande protagonista della politica italiana, il Comitato organizzatore ha voluto andare al di là della cronaca dei suoi ultimi 55 giorni per riproporre alcuni passaggi del suoin quel periodo (dal 1969 al 1974) non breve in cui fu Ministro degli ...

Roma, 9 maggio 2024 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani sotto la lapide che ricorda il luogo del ritrovamento del corpo dell’on. Aldo Moro , a 46 anni dall’uccisione dello statista. ...

"Non è importante che pensiamo le stesse cose, che immaginiamo e speriamo lo stesso identico destino, ma è invece straordinariamente importante che, ferma la fede di ciascuno nel proprio originale contributo per la salvezza dell’uomo e del mondo, ...

