Salviamo il ponte della Gioconda! Una petizione internazionale e un' interrogazione al Ministro della Cultura

(Di sabato 11 maggio 2024) Arezzo, 11 maggio 2024 – Unae un'alper salvare quello che resta del. Un anno fa ha avuto una risonanza mondiale la scoperta dello storico dell'arte e scrittore Silvano Vinceti che quello raffigurato nel paesaggio del capolavoro di Leonardo Da Vinci è ilRomito. Ciò che oggi resta di questo manufatto etrusco-romano, un solo arco dei quattro in origine, è a Laterina, piccolo municipio del comune di Laterina Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo. L'incuria e il degrado potrebbero però farlo crollare. Perché ciò non accada, il Comitato Nazionale per la Valorizzazione dei Beni Storici ...

Frosinone – Ipotesi forno crematorio, una petizione dei cittadini per dire “No” - Frosinone – Ipotesi forno crematorio, una petizione dei cittadini per dire “No” - 54, zona Colle Cottorino presso l’abitazione della famiglia Francesco Notarcola, per programmare la “petizione contro il forno crematorio a Frosinone”. (Frosinone News) E, nel caso si tratti di ...

Ponte Acquanegra, il Gruppo: "Più - ponte Acquanegra, il Gruppo: "Più - Il futuro dell’infrastruttura che unisce il territorio del comune di Acquanegra sul Chiese con quello di Calvatone interessa poco. Intendiamoci, é una bella e storica struttura, mantiene la sua poesia ...

"Subito una centralina per l’aria". E gli abitanti raccolgono le firme - "Subito una centralina per l’aria". E gli abitanti raccolgono le firme - Doppia petizione dei residenti e dei commercianti di via Vittorio Emanuele. Protesta anche per il doppio senso ...