Yanis Varoufakis fa causa allo Stato tedesco

(Di sabato 11 maggio 2024) Riceviamo e pubblichiamo il comunicato seguente. La decisione senza precedenti delle autorità tedesche dello scorso aprile di vietare al’ingresso nel Paese e ogni attività politica è stata solo l’inizio. È stata seguita da oltraggiose violazioni di ogni principio dellodi diritto – uno sviluppo inquietante di fronte a un’ Europa che scivola inesorabilmente verso il totalitarismo. Dopo aver promesso all’avvocato diche avrebbero risposto per iscritto a tre ragionevoli domande (quale autorità ha emesso il divieto? quando lo ha emesso? su quali basi?), le autorità tedesche hanno infine risposto che… non avrebbero risposto, adducendo la “sicurezza nazionale” e perché qualsiasi risposta scritta avrebbe compromesso il “corretto svolgimento dei compiti della polizia federale e degli altri ...

Sono trascorsi due anni dall’inizio del conflitto in Ucraina, con l’invasione del Paese da parte delle truppe russe, mentre ci avviciniamo ai sei mesi di spietato massacro dei civili di Gaza da parte dell’esercito israeliano, con l’aggravarsi della ...

In anteprima l’intervento dell’ex ministro delle finanze della Grecia, Yanis Varoufakis , all’incontro ‘A chi conviene la pace ‘ organizzato a Torino dalla commissione DuPre al quale partecipano anche Massimo Cacciari e Ugo Mattei. L’evento, in ...

