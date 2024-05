Cavallino d’Oro - la consegna del premio per la stagione 2023 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Arezzo, 11 maggiodel” per laIl prestigiosoche il Quartiere di Porta Santo Spirito assegna ogni anno al giocatore dell’Arezzo con la media voto più alta se lo è aggiudicato per laLuca Trombini. Ilsaràto martedì 14 maggio, ore 21.15, presso il Museo del Quartiere di Porta Santo Spirito e la serata sarà aperta a tutti. Il portiere amaranto nel corso di tutto il campionato di serie C è stato un punto di riferimento della squadra guidata da Paolo Indiani per raggiungere il traguardo dell’ottavo posto in classifica con successivo accesso ai ...