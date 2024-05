Salvione | Gasperini è il preferito di ADL

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 11 maggio 2024) A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale, coordinatore del Corriere dello Sport online. Di seguito le sue dichiarazioni: Davvero non si poteva fare nulla per evitare il recupero tra Atalanta e Fiorentina dopo la fine del campionato? “Per esempio, la settimana in cui è stata recuperata Udinese-Roma si sarebbe potuta giocare anche Atalanta-Fiorentina. Sarà complicato poi considerare normale tutto ciò. Con tutte le altre che hanno smesso di giocare, sarà un’altra partita. Evidentemente, ci sono dei motivi che non conosciamo. È un risultato che peserà sulle qualificazioni in Europa, ma vedremo quanto” I risultati europei dimostrano quanto stia crescendo il campionato italiano? “Lo dicono i fatti. Se, in due anni consecutivi, porti due e tre squadre in finale, vuol dire che il nostro calcio, sempre ...