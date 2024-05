Ci devono ascoltare Furti - e spacci - residenti in piazza a Boccea

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 11 maggio 2024)e commercianti diinScarampi per la sicurezza. È quello che è successo a Roma Nord, dove cittadini esasperati della zona disono scesi in, a Largo Pier Francesco Scarampi, per chiedere maggiore sicurezza per il loro quartiere., risse,o, clandestini, sbandati, ubriaconi, musica a tutto volume, proliferare di minimarket e bottiglie di alcolici ai lati delle strade sono solo alcuni dei molteplici elementi di degrado e microcriminalità che attanagliano la zona. Al fianco deiè sceso in campo Daniele Giannini, ex Presidente del Municipio, dirigente regionale della Lega, promotore dell'iniziativa, che ha lanciato anche una raccolta firme, sottoscritta da oltre un centinaio di persone, ...