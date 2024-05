Controlli dei carabinieri - pioggia di sanzioni per 11 imprese

(Di sabato 11 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoNel corso delle giornate prossime alle festività del 25 aprile e del 1° maggio, idel Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto, anche con il supporto dei Militari del Comando Provincialedi Taranto, effettuavano diversinei comuni di Taranto, Manduria, Martina Franca e Castellaneta, sia in ambito di vigilanze straordinarie che nel corso di normale attività d’istituto, nei settori di autolavaggi, negozi di parrucchieri, edilizia e ristorazione, nelle cui circostanze numerose risultavano le irregolarità presenti nelle aziende ispezionate. Infatti, all’esito delle verifiche eseguite, venivano controllate 11risultate tutte irregolari, per un totale di 40 lavoratori controllati, di cui 7 risultavano essere occupati in nero e 15 in violazione di norme ...

