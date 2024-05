LIVE Lotta - Preolimpico 2024 in DIRETTA | Chamizo agli ottavi col brivido! Honis ai quarti! Russo e Liuzzi in corsa per Parigi! Tra poco Conyedo

(Di sabato 11 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.17. Sono bastati due minuti di incontro all’azzurroper sbarazzarsi del costaricense Lacey e qualificarsi aidi finale! Deciso ed energico l’azzurro che non ha lasciato scampo al rivale 14.16: SCATENATO! Mette a segno un atterramento e poi solleva tre volte Lacey ed è avanti 8-0 14.14:affronta il costaricense Lacey. In palio un posto neidella categoria -97 kg 14.11: Neglidella categoria -97 kg il tedesco Thiele batte il macedone Nurov, il moldavo Lefter batte il greco Kyriakos e l’uzbeko Ibragimov batte il mongolo Ganbaatar 14.08: Il coreano del Nord Han batte Bunduka della Sierra Leone ed è l’ultimo qualificato aidella categoria -57 kg. ...

12.12: L'azzurro non riesce a piazzare il punto nei 30? comminati dall'arbitro e il peruviano accorcia le distanze: 3-1 12.12: 2? al termine, sempre 3-0 Caneva 12.10: Si chiude la prima parte dell'incontro,

12.41: Il coreano Yun si qualifica per gli ottavi di finale della categoria -74 e ora tocca a Chamizo contro il cinese Lu 12.32: Il moldavo Sacultan e lo statunitense Retherford si qualificano per gli

Calendario Preolimpico lotta 2024 oggi in tv: orari 11 maggio, programma, streaming, italiani in gara - L'Italia della lotta è ancora alla ricerca del primo pass per Parigi 2024: dopo essere rimasta a secco nelle prime due giornate del torneo su base

LIVE Lotta, Preolimpico 2024 in DIRETTA: vai Chamizo, contro tutto e tutti! C'è anche Conyedo - Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE testuale della terza giornata del Preolimpico di lotta su base mondiale