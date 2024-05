Juventus-Salernitana - Allegri | Vogliamo chiudere discorso Champion - poi pensiamo alla Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Massimilianoha parlato in conferenza stampavigilia di, match della 36° giornata della Serie A 2023/2024. Il tecnico bianconero ha affrontato diversi temi, con l’obiettivo puntato soprattutto sulla volontà diuna volta per tutte ils. “Da domani sera penseremo, ora l’unica partita importante è quella con la– spiegail nostro primo obiettivo, serve rispetto per una squadra che anche in una stagione sfortunata viene da prestazioni positive con Lazio e Atalanta.” IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA DI“Credo che la ...