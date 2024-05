Tennis - Corriere della Sera | Camila Giorgi scomparsa e cercata dalla Finanza

(Di sabato 11 maggio 2024) Un altro giallo avvolge, pochi giorni dopo il suo particolare annuncio del ritiro dalgiocato. In queste ore infatti Ilrivela che la “” dell’ormai ex giocatrice maceratese sarebbe causata anche dai problemi con il fisco italiano. “Nei giorni scorsi gli espertiGuardia dil’hannoper notificarle una serie didocumenti relativi ad accertamenti nei suoi confronti che hanno dato esito positivo – si legge sul quotidiano – ma nulla. Lal’aveva convocata il 13 aprile senza alcun esito.Non risulta presentata alcuna denuncia per.” Una situazione davvero particolare, visto anche che...

