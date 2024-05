Tebas | 'Sono contro l'essenza del Mondiale per Club Alla Fifa c'è gente che non ha mai guidato una società'

Djokovic: "È stato un incidente. Sto bene, ci vediamo domenica" - Djokovic: "È stato un incidente. Sto bene, ci vediamo domenica" - Su X (Twitter) ha rassicurato i tifosi con un messaggio: 'Grazie per i messaggi di preoccupazione. Sto riposando in hotel con un po' di ghiaccio' Serbia's Novak Djokovic cools off while ...

Fiorentina - Napoli fissata venerdì 17 maggio. Il club chiede di spostarlo a sabato 'per scaramanzia' - Fiorentina - Napoli fissata venerdì 17 maggio. Il club chiede di spostarlo a sabato 'per scaramanzia' - Repubblica sulle prossime partite di Serie A: 'Atalanta - Fiorentina si recupera il 2 giugno alle 18. Problemi anche su Fiorentina - Napoli' Db Riyad (Arabia Saudita) 18/01/2024 - Supercoppa Italiana.

Tebas: "In Italia club con debiti astronomici. In Spagna le seconde squadre..." - tebas: "In Italia club con debiti astronomici. In Spagna le seconde squadre..." - Intervista esclusiva al presidente della Liga spagnola: "La Fifa ucciderà i campionati e il dibattito sulla Superlega è tossico" ...