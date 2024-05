Roccella fa la vittima Il delirio della Stampa che grida alla censura

De Luca deride don Patriciello, Meloni censura il governatore: “Segnale spaventoso” - De Luca deride don Patriciello, Meloni censura il governatore: “Segnale spaventoso” - stampa“Pippo Baudo dell’area nord di Napoli. Così, deridendolo, il presidente della Regione Campania definisce don Maurizio Patriciello, un prete, un uomo che cerca di combattere la camorra e dare ris ...

La censura che non c'è. Il trionfo del paradigma vittimario - La censura che non c'è. Il trionfo del paradigma vittimario - Quando la censura c’era, i censurati (Testori, Pasolini, Bertolucci, Visconti) tacevano per aristocratico senso del pudore, per non vantarsi da vincenti, per ...

Salone del libro, Saviano incontra Salman Rushdie: lo scrittore indiano racconta l'attentato subito 2 anni fa - Salone del libro, Saviano incontra Salman Rushdie: lo scrittore indiano racconta l'attentato subito 2 anni fa - Lo scrittore di origine iraniana è stato accolto da una standing ovation. “Scrittori, giornalisti, intellettuali sono sotto attacco, è un… Leggi ...