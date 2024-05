Novak Djokovic con il casco al Foro Italico | la protezione dopo la borraccia in testa - è stato un incidente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024)ha indossato un caschetto da ciclista per presentarsi alin vista dell’allenamento odierno. Il numero 1 del mondo ha optato per questa soluzione a scopo goliardico,che ieri eracolpito allada unacaduta inavvertitamente dalla tasca laterale dello zaino di un tifoso. Il tennista serbo ha firmato gli autografi sorridendo e si è poi diretto verso il campo per la sessione odierna, in vista del match di terzo turno in programma domani contro il cileno Alejandro Tabilo.ha rimediato una piccola ferita alla, curata nell’infermeria sotto il centrale e poi in hotel. Il 24 volte Campione Slam si è coricatol’una ...