(Di sabato 11 maggio 2024) Nelle strade di Roma, la creatività e la protesta si sono fuse in un singolare episodio che ha rapidamente guadagnato notorietà su internet, grazie all'ingegno di Loreto Valente, attivista del gruppo Bringyourbike . Di fronte a un suv parcheggiato in maniera prepotente davanti a unin via Muzio Scevola , che ostruiva gran parte del, Valente hato un modo originale per...

Posteggia il Suv sul marciapiede accanto al ristorante e trova... il cofano "apparecchiato" - posteggia il Suv sul marciapiede accanto al ristorante e trova... il cofano "apparecchiato" - Nelle strade di Roma, la creatività e la protesta si sono fuse in un singolare episodio che ha rapidamente guadagnato notorietà su internet, grazie ...

Via i furgoni dalla strada: il Campidoglio vuole riprogettare il "suq" di Piramide - Via i furgoni dalla strada: il Campidoglio vuole riprogettare il "suq" di Piramide - Oltre alla fruizione del marciapiede, il cui sedime viene ristretto per la presenza ... l’area attualmente delimitata dalla vernice blu del posteggio. Nel farlo, però, invadono oltremodo la corsia, ...

Non tagliamo l'erba per l'ambiente, ma i parcheggi selvaggi ci vanno benissimo - Non tagliamo l'erba per l'ambiente, ma i parcheggi selvaggi ci vanno benissimo - La giunta decide lo sfalcio ridotto delle aree verdi per "tutelare la biodiversità". Come mai la città continua a essere disseminata di aree verdi sulle quali viene tollerato il parcheggio abusivo di ...