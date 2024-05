Il sindaco di New York a Roma incontra Roberto Gualtieri | “Vogliamo lavorare insieme”

(Di sabato 11 maggio 2024) Eric Adams, ildi New, è in visita a. Ieri l'incontro con, domani la visita alla comunità di Sant'Egidio. Con un obiettivo:insieme.

(Adnkronos) – Non si placa la tensione alla Columbia University per le proteste contro la guerra a Gaza che sono state condannate come " antisemite " da Joe Bieden e dal sindaco di New York , il democratico Eric Adams. Ed a riprova del permanere delle ...

(Adnkronos) – Ci sarà anche il sindaco di New York Eric Adams domani all'evento 'Roma cura Roma', giornata dedicata alla cura dei beni comuni. In visita ufficiale nella Capitale, l'intento del sindaco è quello di vedere da vicino la sinergia tra ...

USA: domenica il sindaco di New York in visita alla Comunità - USA: domenica il sindaco di New york in visita alla Comunità - Il sindaco di New york, Eric Adams, a Roma per il secondo incontro mondiale sulla fratellanza umana, visiterà la Comunità di Sant’Egidio alle ...

Il sindaco di New York è a Roma, Gualtieri: "Vogliano lavorare insieme" - Il sindaco di New york è a Roma, Gualtieri: "Vogliano lavorare insieme" - Il primo cittadino della Grande Mela ha già incontrato Gualtieri e nel weekend sarà impegnato in vari appuntamenti nella Capitale anche con la Comunità di Sant'Egidio ...