San Giovanni - lunedì i lavori di pulizia e il rifacimento della segnaletica al livello -2 del parcheggio Dalla Chiesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Arezzo, 11 maggio 2024 – Sono in programma per13 maggio idie ilorizzontale al-2 delCarlo Alberto, riservato agli autorizzati ztl. Per questo motivo, durante l'intera giornata, dalle 8 alle 20 ,è istituito il divieto di sosta sull'intera area di intervento, evidenziata anche da appositastradale. I titolari di autorizzazione alla sosta al-2 potranno, in quella data, parcheggiare gratuitamente sempre in piazzanela raso e al-1 regolamentato con sistema automatizzato. Per ...