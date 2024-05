Chiara Ferragni festeggia la festa della mamma e si commuove per il tenero biglietto di auguri di Leone

Fedez e Ludovica De Gryse, flirt confermato Spunta la foto di un bacio! - Fedez e Ludovica De Gryse, flirt confermato Spunta la foto di un bacio! - Fedez è tornato al centro del gossip di recente, dopo l'annuncio della separazione da chiara ferragni, per essere stato visto in dolce compagnia con Ludovica De Gryse. Nonostante il rapper abbia ...

Fedez e la nuova indiscrezione: pizzicato a baciare Ludovica Di Gresy, ma prima c'è stata una rissa con Cristiano Iovino - Fedez e la nuova indiscrezione: pizzicato a baciare Ludovica Di Gresy, ma prima c'è stata una rissa con Cristiano Iovino - Nuove voci sulle serate in discoteca di Fedez mettono in cattiva luce il rapper, dove sarà la verità tra gli scatti rubati e le ricostruzioni degli inquirenti ...

Continuano i festeggiamenti per Chiara Ferragni: “Io che esprimo desideri”, la reazione del web - Continuano i festeggiamenti per chiara ferragni: “Io che esprimo desideri”, la reazione del web - chiara ferragni continua i festeggiamenti in quel di Roma con i suoi amici: la sua frase non passa inosservata ...