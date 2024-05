Arresto Toti - le vittime del Ponte Morandi | Basta paragonare i due eventi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 11 maggio 2024) Egele Possetti, portavoce del comitatodel, ai nostri microfoni: “Continuiamo a seguire l’iter processuale e aspettiamo nuove testimonianze. Mafare paragoni che non hanno senso” L’del presidente della Regione Liguria Giovanni, ha fatto discutere politici, magistrati e ha alzato nuovamente un polverone mediatico intorno alle gestione di alcune vicende regionali. Il governatore della Liguria è agli arresti domiciliari: secondo i magistrati, il suo comitato avrebbe ricevuto 195 mila euro. E’ stato arrestato per corruzione, corruzione ambientale, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e promesse elettorali. I parenti delledeltuonano dopo l’...