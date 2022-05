Bonus mobilità, credito d’imposta al 100% per tutti i richiedenti (Di martedì 24 maggio 2022) La dote di 5 milioni di euro per il Bonus mobilità non è andata esaurita e quindi chi ha richiesto il Bonus mobillità per gli acquisti di bici, monopattini, abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici e simili (con rottamazione di un’auto) effettuati nel 2020 si vedrà coprire l’intera spesa (nel limite di 750 euro) senza alcuna decurtazione. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito infatti che il credito d’imposta per i richiedenti sarà del 100%. Il decreto Rilancio aveva previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle persone fisiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di biciclette elettriche, biciclette normali (cioè muscolari), abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 24 maggio 2022) La dote di 5 milioni di euro per ilnon è andata esaurita e quindi chi ha richiesto ilmobillità per gli acquisti di bici, monopattini, abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici e simili (con rottamazione di un’auto) effettuati nel 2020 si vedrà coprire l’intera spesa (nel limite di 750 euro) senza alcuna decurtazione. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito infatti che ilper isarà del. Il decreto Rilancio aveva previsto il riconoscimento di unalle persone fisiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di biciclette elettriche, biciclette normali (cioè muscolari), abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di ...

