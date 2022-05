Questi non sono «preti ortodossi russi» che benedicono «il missile nucleare Satan» durante la guerra in Ucraina (Di lunedì 23 maggio 2022) Il 16 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post che riporta la fotografia di alcune autorità religiose accanto a un’arma militare e un commento che la descrive come: «preti ortodossi russi che benedicono il missile nucleare “Satan” durante la sfilata…». Si tratta di un’immagine fuorviante, che veicola una notizia falsa. La fotografia non è stata scattata durante la guerra in Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022 con l’invasione russa del Paese, ma è stata pubblicata il 6 maggio 2015 dall’agenzia russa Mskagency (Moscow Municipal News Agency) ed è tuttora disponibile a questo link. La traduzione italiana della didascalia recita: «Rituale di benedizione dei partecipanti alla Victory ... Leggi su facta.news (Di lunedì 23 maggio 2022) Il 16 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post che riporta la fotografia di alcune autorità religiose accanto a un’arma militare e un commento che la descrive come: «cheilla sfilata…». Si tratta di un’immagine fuorviante, che veicola una notizia falsa. La fotografia non è stata scattatalain, iniziata il 24 febbraio 2022 con l’invasione russa del Paese, ma è stata pubblicata il 6 maggio 2015 dall’agenzia russa Mskagency (Moscow Municipal News Agency) ed è tuttora disponibile a questo link. La traduzione italiana della didascalia recita: «Rituale di benedizione dei partecipanti alla Victory ...

